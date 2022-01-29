DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Seval Gülmez, bu sabah evine giden polislerce gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ocak günü DBP Diyarbakır İl Örgütü'nün kentin Bağlar ilçesinde bulunan binasına polis baskını yapılmıştı. DBP İl Eşbaşkanı Gülmez’in evine de baskın yapılıp içeride arama yapılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Covid-19 nedeniyle o sırada evinde karantinada bulunan Gülmez, karantina süresinin tamamlanmasıyla birlikte bu sabah tekrar evine giden polislerce gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 5 Nisan 2021 günü yapılan operasyonda 26 kadın ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Gülmez hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açılmıştı. Gülmez, 6 Eylül'de Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.