Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü binasına polis baskını

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü’nün Bağlar ilçesinde bulunan binasına, polisler tarafından baskın düzenlendi. Çok sayıda partili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili, baskın yapılan parti binasına geçti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre DBP İl Eşbaşkanı Seval Gülmez’in de evine baskın düzenlendi. Polislerin buradaki araması da sürüyor. Diğer İl Eşbaşkan Hayrettin Altun’un evi için de arama kararı olduğu, ancak Altun’un koronavirüs salgını nedeniyle hastanede olduğu için aramanın gerçekleştirilmediği öğrenildi.