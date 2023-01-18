Dayanışma Meclisi’nin 'Türkiye’de sosyalizmin güncelliği' seminerleri sürüyor.

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi halka taşımaya karar vermişti. Semt evi ve işçi evlerinde yürütülen söyleşiler şimdiye kadar Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir’de söyleşiler gerçekleştirildi.
Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek.
21-22 Ocak hafta sonu programı şöyle:
Ankara Batıkent Semt Evi
Serhat Salihoğlu
Sendikalar işçi sınıfı ve sosyalizm
21 Ocak Cumartesi, Saat 18:00Kentkoop Mah. 1864. Sok. No:13/B, Batıkent, Yenimahalle
İstanbul 4. Levent Semt Evi
Aydemir Güler
Seçimlere giderken sosyalist seçenek
21 Ocak Cumartesi saat 17.00Emniyetevleri Mh. Saka Sk. 6/A 4.Levent/Kağıthane
İzmir TKP Bornova Bürosu
Fatih Yaşlı
Türkiye tarikatların etkisinden nasıl kurtulur?
21 Ocak Cumartesi Saat 19.00Kazım Dirik Mah. Süvari Cad. No:53 Pulat Apt. D: 6
Ankara Sokullu Semt Evi
Aziz Konukman
Asgari ücret ve Türkiye Ekonomisi
22 Ocak Pazar saat 15.00Harbiye Mh. İlke Sk. No: 10/27
Ankara Esat Semt Evi
Derman Boztok
Sağlık hakkı, toplumcu sağlık ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
22 Ocak Pazar saat 15.00Esatoğlu Mh. Yaprak Sk. No: 13 Çankaya
İzmir Çeşme Semt Evi
Ali Rıza Aydın
Tarikatlar ve laiklik
22 Ocak Pazar saat 16.00Musalla Mah. 1025. Sok. No:3-Ç
İstanbul Dudullu İşçi Evi
Sinan Odabaşı
Küba’da sosyalizm
22 Ocak Pazar saat 17.00Esenkent Mh. Kurtuluş Cd. Efkar Sk. 3A Ümraniye (DES Sanayi Sitesi C kapısı karşısı)
İstanbul Büyükdere Semt Evi
Cangül Örnek
Yoksulluk sosyalizmde sonlanacak mı?
22 Ocak Pazar saat 16.00
Büyükdere Mah. Gözcü Sk. No: 6A Sarıyer