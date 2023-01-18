Dayanışma Meclisi’nin 'Türkiye’de sosyalizmin güncelliği' seminerleri sürüyor.

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi halka taşımaya karar vermişti. Semt evi ve işçi evlerinde yürütülen söyleşiler şimdiye kadar Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir’de söyleşiler gerçekleştirildi.

Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek.

21-22 Ocak hafta sonu programı şöyle:

Ankara Batıkent Semt Evi

Serhat Salihoğlu

Sendikalar işçi sınıfı ve sosyalizm

21 Ocak Cumartesi, Saat 18:00Kentkoop Mah. 1864. Sok. No:13/B, Batıkent, Yenimahalle

İstanbul 4. Levent Semt Evi

Aydemir Güler

Seçimlere giderken sosyalist seçenek

21 Ocak Cumartesi saat 17.00Emniyetevleri Mh. Saka Sk. 6/A 4.Levent/Kağıthane

İzmir TKP Bornova Bürosu

Fatih Yaşlı

Türkiye tarikatların etkisinden nasıl kurtulur?

21 Ocak Cumartesi Saat 19.00Kazım Dirik Mah. Süvari Cad. No:53 Pulat Apt. D: 6

Ankara Sokullu Semt Evi

Aziz Konukman

Asgari ücret ve Türkiye Ekonomisi

22 Ocak Pazar saat 15.00Harbiye Mh. İlke Sk. No: 10/27

Ankara Esat Semt Evi

Derman Boztok

Sağlık hakkı, toplumcu sağlık ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi

22 Ocak Pazar saat 15.00Esatoğlu Mh. Yaprak Sk. No: 13 Çankaya

İzmir Çeşme Semt Evi

Ali Rıza Aydın

Tarikatlar ve laiklik

22 Ocak Pazar saat 16.00Musalla Mah. 1025. Sok. No:3-Ç

İstanbul Dudullu İşçi Evi

Sinan Odabaşı

Küba’da sosyalizm

22 Ocak Pazar saat 17.00Esenkent Mh. Kurtuluş Cd. Efkar Sk. 3A Ümraniye (DES Sanayi Sitesi C kapısı karşısı)

İstanbul Büyükdere Semt Evi

Cangül Örnek

Yoksulluk sosyalizmde sonlanacak mı?

22 Ocak Pazar saat 16.00

Büyükdere Mah. Gözcü Sk. No: 6A Sarıyer