Dayanışma Meclisi’nin 'Türkiye’de sosyalizmin güncelliği' seminerleri sürüyor

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi halka taşımaya karar vermişti. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan sorunların sosyalizmde ilk elden nasıl çözüleceğine ilişkin söyleşiler Türkiye’de önemli yaygınlığa ulaşan Semt Evi ve İşçi Evleri’nde yürütülüyor. Şimdiye kadar Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul ve İzmir’de 10 söyleşi gerçekleştirildi. Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek
7-8 Ocak hafta sonu ise aşağıdaki seminer ve söyleşiler gerçekleştirilecek:
Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği 7-8 Ocak 2023
- İstanbul, Koca Mustafa Paşa Semt Evi
Mustafa Kemal Erdemol
Emekçiler için laiklik
7 Ocak, saat 19.00
- Eskişehir, Vişnelik Semt Evi
Prof. Dr. Erhan Nalçacı
Sağlıkta sosyalist çözüm
7 Ocak 2023, saat 14.00
- Ankara, Sincan İşçi Evi
Kaya Güvenç
Asgari ücret sorunu ve sosyalizm
8 Ocak 2023, saat 14.00
- Ankara, İncirli Semt Evi
Suat Özeren
Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu
8 Ocak 2023, saat 14.30
- Ankara, Esat Semt Evi
Turhan Çakar
Melih Yeşilbağ
Türkiye’de açlık, yoksulluk ve çözüm önerileri
8 Ocak, saat 15.00
Cumartesi günü #Kocamustafapaşa Semtevinde, konuşmacı olarak Mustafa Kemal Erdemol'un katılımıyla "Türkiye'de Sosyalizmin Güncelliği : Emekçiler için Laiklik" başlığı altında tartışacağız.— TKP Kocamustafapaşa Semt Evi (@KmpSemtEvi) January 5, 2023
Tüm emekçi halkımızı bekleriz...#BöyleGitmez pic.twitter.com/wjroWpe26m