Dayanışma Meclisi’nin 'Türkiye’de sosyalizmin güncelliği' seminerleri sürüyor

Dayanışma Meclisi'nin düzenlediği Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin seminerler Ocak ayı boyunca semt evleri ve işçi evlerinde devam ediyor.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi halka taşımaya karar vermişti. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan sorunların sosyalizmde ilk elden nasıl çözüleceğine ilişkin söyleşiler Türkiye’de önemli yaygınlığa ulaşan Semt Evi ve İşçi Evleri’nde yürütülüyor. Şimdiye kadar Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul ve İzmir’de 10 söyleşi gerçekleştirildi. Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek

7-8 Ocak hafta sonu ise aşağıdaki seminer ve söyleşiler gerçekleştirilecek:

Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği 7-8 Ocak 2023

  • İstanbul, Koca Mustafa Paşa Semt Evi
    Mustafa Kemal Erdemol
    Emekçiler için laiklik
    7 Ocak, saat 19.00
  • Eskişehir, Vişnelik Semt Evi
    Prof. Dr. Erhan Nalçacı
    Sağlıkta sosyalist çözüm
    7 Ocak 2023, saat 14.00
  • Ankara, Sincan İşçi Evi
    Kaya Güvenç
    Asgari ücret sorunu ve sosyalizm
    8 Ocak 2023, saat 14.00
  • Ankara, İncirli Semt Evi
    Suat Özeren
    Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu
    8 Ocak 2023, saat 14.30
  • Ankara, Esat Semt Evi
    Turhan Çakar
    Melih Yeşilbağ
    Türkiye’de açlık, yoksulluk ve çözüm önerileri
    8 Ocak, saat 15.00

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