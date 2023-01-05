Dayanışma Meclisi’nin 'Türkiye’de sosyalizmin güncelliği' seminerleri sürüyor

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi halka taşımaya karar vermişti. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan sorunların sosyalizmde ilk elden nasıl çözüleceğine ilişkin söyleşiler Türkiye’de önemli yaygınlığa ulaşan Semt Evi ve İşçi Evleri’nde yürütülüyor. Şimdiye kadar Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul ve İzmir’de 10 söyleşi gerçekleştirildi. Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek

7-8 Ocak hafta sonu ise aşağıdaki seminer ve söyleşiler gerçekleştirilecek:

Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği 7-8 Ocak 2023

İstanbul, Koca Mustafa Paşa Semt Evi

Mustafa Kemal Erdemol

Emekçiler için laiklik

7 Ocak, saat 19.00

Mustafa Kemal Erdemol Emekçiler için laiklik 7 Ocak, saat 19.00 Eskişehir, Vişnelik Semt Evi

Prof. Dr. Erhan Nalçacı

Sağlıkta sosyalist çözüm

7 Ocak 2023, saat 14.00

Prof. Dr. Erhan Nalçacı Sağlıkta sosyalist çözüm 7 Ocak 2023, saat 14.00 Ankara, Sincan İşçi Evi

Kaya Güvenç

Asgari ücret sorunu ve sosyalizm

8 Ocak 2023, saat 14.00

Kaya Güvenç Asgari ücret sorunu ve sosyalizm 8 Ocak 2023, saat 14.00 Ankara, İncirli Semt Evi

Suat Özeren

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu

8 Ocak 2023, saat 14.30

Suat Özeren Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu 8 Ocak 2023, saat 14.30 Ankara, Esat Semt Evi

Turhan Çakar

Melih Yeşilbağ

Türkiye’de açlık, yoksulluk ve çözüm önerileri

8 Ocak, saat 15.00