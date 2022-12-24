'Dayanışma Meclisi bu halkı, bu halktaki varlığı ve bu varlıktaki imkanı görüyor'

Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıların ardından bu hafta da sürüyor.

Oldukça yoğun katılımla yapılan ilk toplantıların ardından Dayanışma Meclisi Sekreteryası'ndan Gamze Yücesan Özdemir, toplantılara ve amaçlarına dair soL'a açıklamalarda bulundu.

"Bu buluşmalar iki bakımdan önem taşıyor. Birincisi, kitlelerin siyasallaşmasını oy verme esasına indirgeyen klasik anlayışı reddediyor. Siyaset bize ait kararların birlikte düşünme yoluyla üretilmesiyse kime oy vereceğimiz meselesinin çok ötesine geçer, geçiyor da" diyen Özdemir, "Emekçi sınıfların en yerelden en genele kendi sorunlarını kendi sınıfsal çıkarları çerçevesinde tartışmasına ve çözüm önerileri oluşturmasına yönelik her adım siyasidir o zaman. İkincisi de az önce belirttiğim gibi kitlelerin kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretme iradesinin sol aydınların birikimiyle buluşmasını ve sınıfsal dayanışmanın örülerek sıkılaşmasını sağlaması bakımından önemlidir" ifadesini kullandı.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

'Sınıfsal dayanışmanın örülerek sıkılaşmasını sağlaması bakımından önemli'

Dayanışma Meclisi 'Türkiye'de sosyalizmin güncelliği' üst başlığıyla semt evlerinde söyleşilere başladı. Öncelikle bu adımın nedenlerine ilişkin neler söylersiniz?

Dayanışma Meclisi sol aydınlar ile emekçi halk kesimleri arasındaki bağı kurmayı ve güçlendirmeyi esas alıyor. Dayanışma Meclisi kuruluşundan bugüne kadar emekçi sınıfların dertlerini, itirazlarını dile getirmeyi ve emekten yana bir siyasetin mümkün olduğunu yüksek sesle söylemeyi amaçladı. Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini vurguladı. İlk aşamada kurduğu bağ ağırlıklı olarak tek yönlüydü, yayın faaliyeti kapsamında gelişiyordu. Artık emekçi sınıflarla bağları güçlendirecek zamanları, mekanları ve araçları yaratmayı amaçlıyoruz. Bunun için de semt evlerinde bu ülkenin işçileriyle buluşuyoruz. İki yönlü ve samimi bir iletişim gerçekleşiyor.

Bu buluşmalar iki bakımdan önem taşıyor. Birincisi, kitlelerin siyasallaşmasını oy verme esasına indirgeyen klasik anlayışı reddediyor. Siyaset bize ait kararların birlikte düşünme yoluyla üretilmesiyse kime oy vereceğimiz meselesinin çok ötesine geçer, geçiyor da. Emekçi sınıfların en yerelden en genele kendi sorunlarını kendi sınıfsal çıkarları çerçevesinde tartışmasına ve çözüm önerileri oluşturmasına yönelik her adım siyasidir o zaman. İkincisi de az önce belirttiğim gibi kitlelerin kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretme iradesinin sol aydınların birikimiyle buluşmasını ve sınıfsal dayanışmanın örülerek sıkılaşmasını sağlaması bakımından önemlidir.

'İlk toplantıların ufuk açıcı ve umut tazeleyici olduğu tartışılmaz'

Çok sayıda semt evinde ilk buluşmalar yapıldı, siz de konuşmacılar arasındaydınız. İlk gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz?

Teoriyi güce çeviren en kritik ve en önemli unsur kitlelerle buluşması, kitlelerin gerçeğinden ve ihtiyaçlarından beslenerek zenginleşmesidir. Günün koşullarını en somut haliyle kavraması ve bu somutluk içerisinde sınanmasıdır. Sol aydınlarla emekçilerin organik birliğinin teoriyi güce dönüştürmesi bakımından ilk toplantıların ufuk açıcı ve umut tazeleyici olduğu tartışılmaz.

İşçi sınıfından uzak kaldığınız zaman karamsarlığa düşebilirsiniz, “böyle gelmiş böyle gidecek” diye de düşünebilirsiniz. Ama hayatı üretenlerle, hayatı var edenlerle bir arada olduğunuzda umutsuzluk yasaktır. Ve anlarsınız ki “böyle gitmez.” Ancak bir parçası olduğunuz insanların arasında söz söylediğinizde duyulur sözünüz. Ancak aynı şeylere yürekten gülüyor ve yürekten ağlıyorsanız onlardan birisiniz. Ve ancak onlarla birlikteyseniz sosyalizmin güncelliğine inanırsınız.

'Dayanışma Meclisi bu halkı, bu halktaki varlığı ve bu varlıktaki imkanı görüyor'

Önümüzdeki dönemde de buluşmalar farklı semt evlerinde sürecek sanıyoruz, duyuruları da yapıldı. Sonrasına dair neler planlanıyor?

Düzen siyasetlerinin açıkladığı programlar emekçi sınıflar için hiç umut yaratmıyor. Bu nedenle de sosyalizmin güncelliğine yapılan vurguyu önemli buluyoruz. Dayanışma Meclisi bu halkı, bu halktaki varlığı ve bu varlıktaki imkanı görüyor. Halk kendi siyasetini ve kendi yolunu bulur, bir araya gelmek isterse, biz buna inanıyoruz. Semt evlerinde emeğin siyasetini örmek için emekçi sınıflarla buluşuyor, siyasetimizi ve yolumuzu ortaklaştırıyoruz.