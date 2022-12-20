Dayanışma Meclisi'nin 'sosyalizmin güncelliği' toplantıları sürüyor

Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları devam ediyor.
Toplantılar, bu hafta 24-25 Aralık'ta Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak.
Program şöyle:
24 Aralık Cumartesi
Konya Fatih Işıklar Semt Evi
Saat: 16.00
Aslıhan Çakaloğlu
Kadının kurtuluşu mümkün mü? Eşitlik ve özgürlük nasıl sağlanacak?
Adres: Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak No: 56 D:49/A Selçuklu, Konya
25 Aralık Pazar
İzmir Egekent Semt Evi
Saat: 15.00
Doç. Dr. Necati Çıtak
Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?
Adres: 8050 Sk. No: 142/B Egekent/Çiğli
Ankara Eryaman Semt Evi
Saat: 15.00
Ali Rıza Aydın
Tarikatlar ve laiklik
Adres: 3.Etap Şeyh Şamil Mh. Tınaztepe Cd. 17335 Ada No:5/1
Ankara Cebeci Semt Evi
Saat: 15.00
Prof. Dr. Mustafa Türkeş
Türkiye’de dışa bağımlılığın yeniden üretimi
Adres: Cebeci Mh. Yeni Ankara Sk. 21/C
İstanbul Kadıköy Semt Evi
Saat: 15.00
Oğuz Oyan
Kapitalizm bir çıkmaz sokaktır
Adres: Bahariye Cd. Soner Sk. No:9
Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları devam ediyor.— Dayanışma Meclisi (@DayanismaMec) December 20, 2022
24-25 Aralık'ta Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak toplantılarla ilgili detaylı bilgi için⬇️https://t.co/MNTXwGZ348 pic.twitter.com/ZYZa6kOn5h