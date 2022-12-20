Dayanışma Meclisi'nin 'sosyalizmin güncelliği' toplantıları sürüyor

Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları devam ediyor.

Toplantılar, bu hafta 24-25 Aralık'ta Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Program şöyle:

24 Aralık Cumartesi

Konya Fatih Işıklar Semt Evi

Saat: 16.00

Aslıhan Çakaloğlu

Kadının kurtuluşu mümkün mü? Eşitlik ve özgürlük nasıl sağlanacak?

Adres: Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak No: 56 D:49/A Selçuklu, Konya

25 Aralık Pazar

İzmir Egekent Semt Evi

Saat: 15.00

Doç. Dr. Necati Çıtak

Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?

Adres: 8050 Sk. No: 142/B Egekent/Çiğli

Ankara Eryaman Semt Evi

Saat: 15.00

Ali Rıza Aydın

Tarikatlar ve laiklik

Adres: 3.Etap Şeyh Şamil Mh. Tınaztepe Cd. 17335 Ada No:5/1

Ankara Cebeci Semt Evi

Saat: 15.00

Prof. Dr. Mustafa Türkeş

Türkiye’de dışa bağımlılığın yeniden üretimi

Adres: Cebeci Mh. Yeni Ankara Sk. 21/C

İstanbul Kadıköy Semt Evi

Saat: 15.00

Oğuz Oyan

Kapitalizm bir çıkmaz sokaktır

Adres: Bahariye Cd. Soner Sk. No:9