Dayanışma Meclisi'nin 'sosyalizmin güncelliği' toplantıları sürüyor

Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da devam edecek.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi'nin semt evlerindeki 'sosyalizmin güncelliği' başlıklı buluşmaları devam ediyor.

Toplantılar, bu hafta 24-25 Aralık'ta Konya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Program şöyle:

24 Aralık Cumartesi

Konya Fatih Işıklar Semt Evi
Saat: 16.00
Aslıhan Çakaloğlu
Kadının kurtuluşu mümkün mü? Eşitlik ve özgürlük nasıl sağlanacak?

Adres: Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak No: 56 D:49/A Selçuklu, Konya

25 Aralık Pazar

İzmir Egekent Semt Evi
Saat: 15.00
Doç. Dr. Necati Çıtak
Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?

Adres: 8050 Sk. No: 142/B Egekent/Çiğli

Ankara Eryaman Semt Evi
Saat: 15.00
Ali Rıza Aydın
Tarikatlar ve laiklik

Adres: 3.Etap Şeyh Şamil Mh. Tınaztepe Cd. 17335 Ada No:5/1

Ankara Cebeci Semt Evi
Saat: 15.00
Prof. Dr. Mustafa Türkeş
Türkiye’de dışa bağımlılığın yeniden üretimi 

Adres: Cebeci Mh. Yeni Ankara Sk. 21/C

İstanbul Kadıköy Semt Evi
Saat: 15.00
Oğuz Oyan
Kapitalizm bir çıkmaz sokaktır

Adres: Bahariye Cd. Soner Sk. No:9

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