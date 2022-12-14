Dayanışma Meclisi Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartışıyor: Etkinlik takvimi açıklandı

Türkiye’deki birçok önemli aydının 2020 yılında bir araya gelerek kurduğu Dayanışma Meclisi önümüzdeki hafta sonundan itibaren emekçilerle Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin tartışmalara başlıyor.
2020 Eylül ayında kurulan ve birçok bilim insanı, sanatçı, gazeteci ve siyasetçiyi bir araya getiren Dayanışma Meclisi pandemiye rağmen kolektif yapısını koruyarak üretimlerini sürdürmeyi başardı.
Şimdi ise solun unutturulmaya çalışıldığı ve sosyalist seçeneğin yok sayıldığı günlerde sahaya inerek Türkiye’nin birçok yerinde Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartışmaya başlıyor.
18 Aralık Pazar günü çeşitli yerlerde Semt evlerinde farklı temalarda yapılacak toplantıların programı açıklandı. Aralık ve Ocak ayında devam edecek tartışmalar daha sonra duyurulacak.
Dayanışma Meclisi Tartışıyor:
Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği
Ankara, Esat Semt Evi
Fatih Yaşlı
Serpil Güvenç
Sosyalizmin güncelliği ve bağımsızlık
18 Aralık 2022 saat 15.00
Ankara, Doğukent Semt Evi
Gamze Yücesan Özdemir
Burçak Özoğlu
Sosyalist Türkiye emekçilere ne getirecek?
18 Aralık 2022 saat 15.00
Bursa, Mudanya Semt Evi
Engin Solakoğlu
Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?
18 Aralık 2022, saat 14.00
Çorum, Bahçelievler Semt Evi
Erhan Nalçacı
Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?
18 Aralık 2022, saat 17.00
İstanbul, Selimiye ve İcadiye Semt Evleri
Atilla Özsever
Zehra Güner
Böyle Gitmez
Biz kazanınca neler değişir?
18 Aralık 2022, saat 15.00
Aktürk Düğün Salonu
Halk Caddesi 17/A Üsküdar