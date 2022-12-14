Dayanışma Meclisi Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartışıyor: Etkinlik takvimi açıklandı

Türkiye’deki birçok önemli aydının 2020 yılında bir araya gelerek kurduğu Dayanışma Meclisi önümüzdeki hafta sonundan itibaren emekçilerle Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin tartışmalara başlıyor.



2020 Eylül ayında kurulan ve birçok bilim insanı, sanatçı, gazeteci ve siyasetçiyi bir araya getiren Dayanışma Meclisi pandemiye rağmen kolektif yapısını koruyarak üretimlerini sürdürmeyi başardı.



Şimdi ise solun unutturulmaya çalışıldığı ve sosyalist seçeneğin yok sayıldığı günlerde sahaya inerek Türkiye’nin birçok yerinde Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartışmaya başlıyor.



18 Aralık Pazar günü çeşitli yerlerde Semt evlerinde farklı temalarda yapılacak toplantıların programı açıklandı. Aralık ve Ocak ayında devam edecek tartışmalar daha sonra duyurulacak.



Dayanışma Meclisi Tartışıyor:

Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği



Ankara, Esat Semt Evi



Fatih Yaşlı

Serpil Güvenç



Sosyalizmin güncelliği ve bağımsızlık

18 Aralık 2022 saat 15.00



Ankara, Doğukent Semt Evi



Gamze Yücesan Özdemir

Burçak Özoğlu



Sosyalist Türkiye emekçilere ne getirecek?



18 Aralık 2022 saat 15.00



Bursa, Mudanya Semt Evi



Engin Solakoğlu



Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?



18 Aralık 2022, saat 14.00



Çorum, Bahçelievler Semt Evi



Erhan Nalçacı



Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?



18 Aralık 2022, saat 17.00

İstanbul, Selimiye ve İcadiye Semt Evleri



Atilla Özsever

Zehra Güner



Böyle Gitmez

Biz kazanınca neler değişir?



18 Aralık 2022, saat 15.00

Aktürk Düğün Salonu

Halk Caddesi 17/A Üsküdar