Dayanışma Meclisi'nden bu hafta sonu Ankara ve İstanbul buluşmaları: 'Ne yapmalı?'

Dayanışma Meclisi, bu hafta sonu Ankara ve İstanbul'da paneller düzenleyecek.

"Türkiye’de siyasi durum ve kadim soru: Ne yapmalı?" başlıklı panellerin ilki Kadıköy NHKM'de Ruhi Su Salonu'nda bugün saat 16.00'da düzenlenecek. Orhan Gökdemir'in sunuculuğunu yapacağı panelin konuşmacıları Atilla Özsever ve Aydemir Güler olacak.

Yarın ise Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleşecek panelin sunuculuğunu Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yapacak, panelde gazeteci, yazar Fatih Yaşlı ve Prof. Dr. Serdal Bahçe konuşmacı olacak.