Dayanışma Meclisi'nden Aysel Tuğluk açıklaması

2016'dan beri tutuklu olan ve bu süreçte demans tanısı konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, Kobane davasında hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen hükümlü bulunduğu dosya gerekçesiyle tutukluluğu sürdürülüyor.

Konuya dair 'Yaşama hakkı bütün hakların temelidir' başlığıyla açıklamada bulunan Dayanışma Meclisi, açıklamada "Kimse insan sağlığı ve onuruyla bağdaşmayan bir cezaya tabi tutulamayacağı gibi işleme de tabi tutulamaz" ifadelerine yer verdi.

Dayanışma Meclisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2016 yılından beri cezaevinde olan ve 2021 yılı itibariyle demans teşhisiyle tedavisine başlanan siyasetçi Aysel Tuğluk’un, tutuklu olduğu Kobane davasında hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen hükümlü bulunduğu dosya gerekçesiyle tutukluluğu sürdürülüyor. Tuğluk, infazının ertelenmesi ve uygun koşullarda tedavi edilmesine yönelik yapılan tüm başvurular reddedilerek tek başına yaşamını idame ettiremeyecek koşulda olmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor.

Yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı bütün hakların olmazsa olmazıdır. Herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak yaşamını sürdürebileceği koşulları sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmak devletin yükümlülüğüdür. Herkesin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı vardır. Sağlıklı bir ortamda yaşama hakkının olmadığı yerde adalet de olmaz. Bu ortam ve koşullara hükümlü ve tutuklular, cezaevleri de dahildir.

Kimse insan sağlığı ve onuruyla bağdaşmayan bir cezaya tabi tutulamayacağı gibi işleme de tabi tutulamaz.

Dayanışma Meclisi, Aysel Tuğluk’un zaman kaybedilmeden, giderilmesi olanaksız durumlar yaşanmadan tahliye edilmesi için dayanışmasını sürdürecek ve sürecin takipçisi olacaktır."