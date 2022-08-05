Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk duruşmada avukatını tanıyamadı

2016'dan beri tutuklu olan ve bu süreçte demans tanısı konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kobani Davası’nın 15'inci grup duruşmasında kimlik bilgilerini hatırlamadı.

Mezopotamya'nın haberine göre, 1 Ağustos’ta SEGBİS ile savunması alınmaya çalışılan Tuğluk, "Bir şey hatırlamadığını" söyledi. Tuğluk'a karşı ısrarla sorular yönelten heyet, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) verdiği “kısmi savunma yapabilir” raporunu gerekçe gösterdi.

Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Tuğluk ile birlikte SEGBİS üzerinden mahkemeye katılan avukat Ezgi Güngördü, SEGBİS odasında yaşananları, Tuğluk’un demans hastalığının nasıl ilerlediğine dair gözlemlerini anlattı.

'5 dakika önce konuşulanı hatırlamıyor'

Tuğluk’u tutuklandığı günden bu yana ziyaret eden avukat Güngördü, Tuğluk’ta annesinin vefatında yaşanan olayların ardından yavaş yavaş hastalık belirtileri gözlemlediklerini söyledi. Demans teşhisi öncesi Tuğluk, uzun bir süre baş ağrısı şikayetinde bulunduğunu ve sonrasında hastane sevkleriyle tetkiklerinin başladığını aktaran Güngördü, sonrasında ise yavaş yavaş unutkanlık belirtilerini gözlemlediklerini anlattı.

Neredeyse her hafta Tuğluk’u ziyaret ettiğini dile getiren Güngördü, “Adımı hatırlamamaya başladı. Yüzümü hatırlıyordu ama ismimi unutuyordu. Bir ay gelmeyen avukatları hiç tanımamaya başladı. Tanımadığı insanlar gördüğünde korktuğunu fark ettik. Bir hafta önce konuştuğumuz bir konuyu bir hafta sonra geldiğimizde hatırlamadığını fark ettik. Duruşma hakkında konuşuyorduk, bir hafta sonra gittiğimde hatırlamıyordu. Bunlar bir yıl önce yaşadıklarımız. Geldiğimiz aşamada ise 10 dakika 5 dakika önce konuştuğumuz şeyleri hatırlamıyor” dedi.

'Duruşmada herkes tarafından görüldü'

Tuğluk'un demans belirtilerinin duruşma sırasında da görüldüğünü belirten Güngördü, şöyle konuştu:

“Avukatı Serdar Çelebi duruşmada konuşurken 3 kere ‘kim’ diye sordu. Gültan ve Figen hanım, ‘senin avukatın’ dedi. Meslektaşımız Çelebi de her ay Aysel hanımı ziyaret eder, yıllardır beraber çalıştığı biridir. Sincan’dan SEGBİS ile bağlanan Ayla Akat’ı tanımadı. ‘Bu kim’ diye sordu. ‘Ayla’ dedik, ‘hatırlamadın mı’ diye sorduğumuz da ‘ha Ayla’ dedi ama hatırlamadı. Aylardır gördüğümüz tablo ilk defa duruşmada herkes tarafından görüldü. ATK’de ısrarla ‘cezaevinde kalabilir’ diyor. Mahkemenin talebine de ‘hastalığı var ama kısmi savunma yapabilir"

'Düşman hukuku’ dahi diyemiyoruz'

ATK’nin raporu üzerine mahkeme heyetinin ısrarla savunma almasına dair yorumunun da hukuksuz olduğunu vurgulayan Güngördü, “Türkiye hukukunda ‘kısmi savunma’ diye bir şey yok. Aslında bu rapor ‘savunma yapamaz’ anlamına geliyor. Mahkeme heyeti ise ‘anlatabildiğini anlatsın, ben ceza vereceğim’ diyor. Savunma, adil yargılanma hakkı nerde” dedi. Güngördü şöyle devam etti:

“Aysel hanıma uygulanana ‘düşman hukuku’ dahi diyemiyoruz çünkü ortada bir hukuk yok. Yıllardır Kürt siyasetinin içerisinde mücadele yürüttüğü için bugün özel bir tavır geliştiriliyor. Yoksa ATK’de ‘demans’ hastalığına dair bu kadar olumsuz tespite karşın ‘cezaevinde kalabilir’ raporu vermezdi. Kürtlere karşı her alanda yapılan ayrımcı tutum bugün Aysel hanım nezdinde vuku buluyor. Aysel hanım duruşmada bunları yaşarken aynı gün Çevik Bir, Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alınan rapor üzerinden ATK tarafından ‘cezaevinde kalamaz’ denildi. Kocaeli Eğitim Araştırma Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan doğrudan Aysel hanımla görüşen hekimlerin imzasıyla ‘cezaevinde kalamaz’ raporu var. Aysel hanıma uygulanmayan hukuk, vicdan, insanlık maalesef başka kişilere uygulanabiliyor oluyor."

'HSK'ye ek beyanda bulunacağız'

Mahkeme heyetini daha önce yaptığı birçok hukuksuzluk nedeniyle Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet ettiklerini belirten Güngördü, son yaşananlara dair de HSK’ye ek beyanda bulunacaklarını açıkladı.