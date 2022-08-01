Demans hastası Aysel Tuğluk zorla duruşmaya çıkarıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15. duruşmasının 5. oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Mahkeme heyeti, demans hastası Aysel Tuğluk’un sağlık durumu uygun olmamasına rağmen savunmasını almak için SEGBİS’le salona bağlanmasına karar verdi. Aysel Tuğluk’un “Kendimi savunabilecek durumda değilim” demesine rağmen, mahkeme heyeti soru sormakta ısrarcı oldu.

Duruma tepki gösteren Gültan Kışanak “Utanmıyor musunuz? Avukatını bile tanımayan bir kadına soru sormaya devam ediyorsunuz. Saygı duyun” dedi.

'Derhal tahliye edilmeli'

Mahkeme heyetinin savunma yapmasına karar verdiği Aysel Tuğluk için Sincan Cezaevi Kampüsü önünde basın açıklaması düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açıklamada konuşan Prof. Dr. Yasemin Özgün, Tuğluk’un hızla ilerlemekte olan demans hastalığının, cezaevi koşullarında yaşamasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Özgün'ün açıklamaları şu şekilde:

“Aysel Tuğluk’un yardım almaksızın ihtiyaçlarını karşılama ve kişisel bakımını sürdürme imkanı artık maalesef yoktur. Zaten aylar önce Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen tedavi ve muayeneler sonucunda Aysel Tuğluk’un cezaevinde kalamayacağı yönünde görüş bildirilmiş olduğu da hepimizin bilgisi dahilindedir. Buna rağmen Adli Tıp Kurumunun raporları çerçevesinde Aysel Tuğluk’un tutsaklığı sürdürülüyor.

Aysel Tuğluk’un tedavi olabilmesi için derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Hastalığı giderek geri döndürülemez biçimde ağırlaşıyor. Ancak tedavi edilmesi sonrasında etkili biçimde kullanması mümkün olan savunma hakkı fiilen elinden alınıyor. Bu hakikat ortada dururken, mahkeme, Aysel Tuğluk’u ifade vermeye zorluyor ve ifade veremeyecekse mahkemeye gelip ifade veremeyeceğini söylemesi ya da savunmasını onun yerine avukatının yapması öneriliyor.”