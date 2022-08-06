Kobani Davası'nda Aysel Tuğluk için tahliye kararı

HDP eski eş genel başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15. duruşması 8’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, dün görülen duruşmada gece yarısı mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk’un tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu siyasetçilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Tutukluluk hali sürecek
Kobani Davası’ndan tahliye edilen Tuğluk’un tutukluluk hali başka bir davadan dolayı sürecek.