Dayanışma Meclisi tartıştı: Yanan sadece ormanlar değil!

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında günün konusu bu başlıkla tartışıldı: Yanan sadece ormanlar mı?

Hatice İkinci'nin moderasyonunu yaptığı tartışma programına halk sağlığı uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Ahmet Soysal, Hukukçu Ali Rıza Aydın ve Türkiye Komünist Partisi yöneticisi, soL yazarı Aydemir Güler katıldı.

Konuşmacılar, orman yangınlarını farklı cephelerden yorumlarla değerlendirdi.

Canlı yayınlanan programın kaydı soL TV Youtube kanalından izlenebiliyor: