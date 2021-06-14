Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri konuşuluyor.

Gazeteci Ceyda Karan moderatörlüğündeki canlı yayın programının konuşmacıları Doç. Dr. Ekin Oyan Altuntaş, Prof. Dr. Erhan Nalçacı ve Prof. Dr. Mustafa Türkeş.

Mustafa Türkeş G7 Zirvesi'nde asıl amacın Çin'in Avrupa'daki etkisini azaltmak olduğunu belirterek "G7 bize artık batının eskisi kadar güçlü olmadığı gerçeğini de gösterdi" dedi.

Ekin Oyan Altuntaş "Biden'ın yapmaya çalıştığı şey Transatlantik ittifakında ABD'nin pozisyonunu güçlendirerek kabul ettirmek" derken, Erhan Nalçacı "G7 kendine gelişmiş yedi ülke diyor. Bizde onlara en rezil, en sömürücü, sermaye sınıfının sahip olduğu yedi ülke diyoruz. Sermaye sınıfının temsilcileri bir araya geliyorlar ve dünyaya dair kararlar alıyorlar" ifadesini kullandı.

soL TV'deki programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: