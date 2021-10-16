Dayanışma Meclisi 'Ne Yapmalı?'yı tartıştı

Gazeteci Orhan Gökdemir’in moderatörlüğünü yaptığı, Aydemir Güler ve Atilla Özsever’in konuk olarak katıldığı "Türkiye’de Siyasi Durum ve Kadim Soru: Ne Yapmalı?” başlıklı Dayanışma Meclisi paneli İstanbul'daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Dayanışma Meclisi üyesi Gazeteci Atilla Özsever, ekonomik krizin emekçi sınıf açısından durumunu TÜİK ve DİSK verilerinin ışığında aktardı.

Özever, sosyalistlerin gelecek seçimde bir cephe oluşturması ve yatay bir örgütlenmeyle ayrı bir mücadele bayrağı açması gerektiğini vurguladı.

'Laiklik, aydınlanma kavramları toplumda örgütlenmeli'

Ardından söz alan siyasetçi-yazar Aydemir Güler'se, 2023 seçimlerini ele aldığı konuşmasında burjuvazinin genel çıkarlarına uygun bir yönetim sisteminin hayata geçirileceği ve buraya yönelik tek çözümün mücadele ve örgütlülük olduğunu aktardı.

Sağlıklı bir atmosferde seçimlerin yapılmadığını söyleyen Güler, bugünden laiklik, aydınlanma gibi kavramların toplumda örgütlenmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde sağlıklı bir seçim ortamının olacağını vurguladı. Söyleşi dinleyicilerin sorularıyla devam etti.

Atilla Özsever, Orhan Gökdemir ve Aydemir Güler

Panelin sonunda katılımcılar dinleyicileri ekonomik ve siyasi kriz karşısında örgütlü mücadeleye çağrırken Dayanışma Meclisi’ne güç katmaları gerektiği vurgusu yapıldı.

"Türkiye’de Siyasi Durum ve Kadim Soru: Ne Yapmalı?" başlıklı panelin ikinci ayağı yarın 14.00'te Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, gazeteci-yazar Fatih Yaşlı ve Prof. Dr. Serdal Bahçe katılımıyla gerçekleşecek.