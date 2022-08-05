Dayanışma Meclisi: Esin Şenol Davutoğlu’nu tehdit eden zanlı tutuklanmalıdır

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği için Eskişehir'de gözaltına alınan Mustafa Yücel, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından şartlı olarak salınmıştı.

Dayanışma Meclisi, konuya dair "Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu’nu tehdit eden zanlı tutuklanmalıdır" başlıklı bir açıklamada bulundu.

"Türkiye’de koruma verilen onlarca kadının cinayete kurban gittiği düşünüldüğünde neden failin serbest kaldığını anlamak mümkün değildir" ifadelerine yer verilen Dayanışma Meclisi açıklaması şöyle:

"Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu aşılanmanın önemini vurgulayan çalışmalarından dolayı uzun süredir aşı karşıtı gerici çevrelerce tehdit edilmekteydi. Dört gün önce ise bu tehditleri savuran bir kişi Esin Hocanın bürosu etrafında dolaşmış, hocayı beklemiş, binada şüpheli eylemlerde bulunmuştur. Bu kişi tespit edilmiş, öncesinde sabıkalı olduğu anlaşılmıştır. Esin Hocaya Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yakın koruma sağlanmıştır.

Ancak söz konusu kişi Eskişehir’de ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından şartlı olarak salınmıştır.

Türkiye’de koruma verilen onlarca kadının cinayete kurban gittiği düşünüldüğünde neden failin serbest kaldığını anlamak mümkün değildir.

Sanki Türkiye’de yüzlerce kadın her yıl öldürülmüyor. Sanki bu ülkede onlarca aydın tetikçiler tarafından katledilmedi. Sanki sayısız sağlıkçı açık saldırıların hedefi olmadı ve bu saldırıların bir bölümü cinayetle sonuçlanmadı.

Bir an önce failin tutuklanarak yargılanmasını talep ediyoruz.

Dayanışma Meclisi olarak olayın takipçisi olacağız."