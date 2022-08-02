Dayanışma Meclisi: Gericiliğe karşı Esin Davutoğlu Şenol’un yanındayız

Dayanışma Meclisi, ofisinin önüne iki adet dana dili bırakılan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol için dayanışma mesajı yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: Gericiliğe karşı Esin Davutoğlu Şenol’un yanındayız

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol pandeminin başından itibaren aşılanmanın önemini vurgulayan çok önemli ve değerli bir aydınlanma çalışması yürüttü. Yaptığı araştırmaların bilimsel değerinin yanında halka seslenen ve aşı karşıtı gericiliğe karşı cesur duruşu ile dikkatleri üzerine topladı. Sadece bir hekim ve bilim insanı değil topluma karşı sorumluluk alışıyla bir aydın olduğunu gösterdi.

Ancak içinden geçtiğimiz gericilik çağında aydın olmanın bedelleri var. Esin Hoca uzun süredir ölümle tehdit ediliyor, gerici çevrelerin örgütlü saldırısı ile karşı karşıya.

Dün ofisinin etrafında dolaşan kişiler Hocaya ulaşamadılar, ama tehdit edici girişimlerde bulundular.

Bu organize saldırının faillerinin kimin tarafından yönlendirildiği şu an bilinmeyebilir, ancak gericiliği özendiren, koruyan her düzeydeki yöneticinin şu veya bu şekilde bu suça ortak olduğunu söylemek zorundayız.

Dayanışma Meclisi olarak sürecin takipçisi olacağız.

Gericiliğe karşı verdiği bilim ve aydınlatma mücadelesinde Esin Hocanın yanında olduğumuzu halkımızla paylaşıyoruz.

Dayanışma Meclisi