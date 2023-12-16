Dayanışma bu kez çocuklar için: Sinema Şahintepeli çocukların ayağına taşındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde rant politikalarına karşı barınma hakkı mücadelesi veren Şahintepe Halk Dayanışması, mahallelerinde çocuklar için film gösterimi düzenledi. Oluşumun Dayanışma Bürosunda gerçekleşen gösterime çocukların ve ebeveynlerin ilgisi yoğun oldu.

Gösterimde, yaşlı bir adamın ve küçük bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için Güney Amerika'da maceraya atıldıkları bir animasyon filmi olan Yukarı Bak (Up) filmi izlendi. Film gösteriminde çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Mahallelerinde ilk defa düzenlenen sinema gösterimine karşı çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Gösterim sonrası konuşan mahalleliler, Şahintepe Halk Dayanışması'na teşekkür ederek, böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirttiler. Mahalleli Kiraz Gövenç, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce hiç böyle bir etkinlik olmadı. Böyle gider inşallah yolu açık olur Halk Dayanışmasının" dedi. Mahalleli Fırat Doğan ise, "Bugünü görünce keşke biz de çocukluğumuzda buna benzer etkinlikler yaşasaydık diye düşündüm. Yani bu çocukların neşesini görünce ben de çok neşeli oldum. Mutluyuz. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

Mahalleli İbrahim Kabak, belediye başkanı Yasin Kartoğlu'nu eleştirerek, "Mahallemizde böyle bir etkinlik ilk defa oldu. İsterdik ki bu etkinlik belediye kapsamında düzenlenmiş olsaydı ama başkan Yasin Kartoğlu, Şahintepeli çocukları hiçbir şekilde görmüyor. Bu etkinlik mahallemiz için umut verici oldu" ifadelerini kullandı. Mahalleli Yaşar Coşkun ise, "Müthiş bir etkinlik oldu. Çok keyif aldı çocuklar. Halk Dayanışmasına ben bir baba olarak çok çok teşekkür ederim. Yaklaşık 20 yıldır Şahintepe'de yaşıyoruz. Bugüne kadar böyle bir sosyal etkinliği ilk defa gördük. Sonsuz teşekkür ederim her bireyine" şeklinde konuştu.

Gösterim sonrası çocuklara gelecek günlerde yapılacak yeni etkinliklerin sürprizi verildi. Şahintepe Halk Dayanışması, mahallelerinde çocuklar için daha fazla sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.