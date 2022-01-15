Davutoğlu'nun önerdiği yeni ittifaka ilişkin dikkat çeken iddia

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü yeni ittifak modeline ilişkin tartışmalar sürüyor.

"Bir dönem yakın tanıma fırsatı bulduğum için bilirim, Ahmet hoca, sürekli kamuoyunun gündeminde olmaktan büyük keyif alır. Davutoğlu, bir Meral Akşener’e gidiyor bir Kemal Kılıçdaroğlu’na… " diyen Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, BBC Türkçe'de yer alan yeni ittifak önerisi iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Acaba, Ahmet Davutoğlu, ne şekilde yeni bir ittifak modelinin peşine düştü?.. Örneğin; İYİ Parti, SP, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nin birlikte olduğu… CHP, HDP ve Deva Partisi üçlüsünün de farklı bir blok oluşturacağı bir tasarım mı var kafasında?.. Ahmet Davutoğlu’nun yakın çevresine bu düşüncesini anlattığını ve Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkmasını pek uygun görmediğini dile getirdiğini net biliyorum. Ahmet Davutoğlu’nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı kim olabilir?.. Kendisi midir?.. “Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, diğer partilerin genel başkanları da aday olsun” diyor mudur?..

Ahmet hoca, yeniş stratejik derinliklere girmiş olabilir!.."