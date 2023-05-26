Davutoğlu'ndan üç partiye çağrı: 'Birlikte grup kurmak bir zarurettir'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listesinden 10 kişiyi TBMM'ye sokan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden Meclis'e giren Millet İttifakı'na mensup diğer üç partiye çağrıda bulundu.

Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye seslenen Davutoğlu, "Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir" dedi.

Karar TV canlı yayınına katılan Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun konuya ilişkin konuşması şöyle:

'İtiraf edeyim, çok ısrar ettim'

"AK Parti'den rahatsız olanların MHP'ye kayması ve toplamda bir denge bulmaya çalışması... Tabii bunda 'Millet İttifakı niye bunları çekemedi' sorusu doğru bir sorudur. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa'yı kurmadan önce arkadaşlara 'gelin şuradaki ortak zemin kuralım' dedim.

'AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi mümkün değil' dedim. Ama anlatamadım. Yani sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücün engelemeye yetmez."

'Birlikte bir grup kurmak bir zarurettir'

Ortak zemin kurmaya yönelik çağrısını tekrarladığını söyleyen Davutoğlu "Özellikle bu üç parti yetkililerine. Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Üç parti, hatta Demokrat Parti'yle. Birlikte grup kurmak bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Birlikte nasıl çalışılacak?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Formülleri bulunur. Biz çalıştık. Ya ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Evet. Yani evet. Orada biz ben de suçlayamıyorum seçmeni. Alışmadığı bir yere gidip vuramıyor işte. Ve bunu ben bunu söyledim."