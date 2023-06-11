Davutoğlu'ndan 'Şimşek-Nebati' paylaşımı: 'Bre akılsız adam!'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Bre akılsız adam!" notuyla bir video paylaştı.

Videoda yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi Nureddin Nebati'den devraldığı törendeki açıklaması, Nebati'nin ve Erdoğan'ın konuşmalarından bazı kesitler ile Davutoğlu'nun Nebati'ye yönelik eleştirileri yer aldı.

Mehmet Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" mesajıyla yanındaki Nebati'ye "Bre akılsız adam" demek istediğini öne süren Davutoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca Türkiye'yi akıl dışı politikalarla yönettiniz sen ve senin Cumhurbaşkanın. 2016'da bıraktığımız ekonomiyi berbat ettiniz. Senin aklın yok dedi aslında. Onurlu insan oradan kalkar çeker gider. Hiçbir şeyden utanmıyorlar ya? Hiçbir şeyden utanmıyor. O seçim meydanlarında Nureddin Nebati o İngiliz vatandaşı dediği sayın Mehmet Şimşek'e görevi devretti. İngiliz ajanlığıyla neredeyse suçladığı başka birine bakanlığı devrederken oh çekiyorsa. İşte gerçek siyasi, utanmazlık budur. Bunlarda utanma kalmamış, ar kalmamış, haya kalmamış, siyasi ahlak hiç kalmamış" dedi.