Kulis: Mehmet Şimşek'e 2 ayda faizi yüzde 20'ye çıkarma izni verildi

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelmesinin ardından iktidarın faiz politikasının ne olacağı merak ediliyor.
Şimşek sonrası faizlerde artış yaşanacağı beklenirken, konuya ilişkin gazeteci Sedat Bozkurt'tan bir iddia geldi.
kisadalga.net'teki yazısında Bozkurt, "2 ay içinde Şimşek faizleri yüzde 20’ye çıkaracak. Bunun onayı alınmış" dedi.
Bozkurt, "Gerekmesi halinde bu oran 40’lara kadar çıkabilecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 22 Haziran'da açıklayacak.
TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.50'de sabit bırakmıştı.