Davutoğlu'ndan 'MHP ile ittifak' çıkışı: Erdoğan 'Büyük balık küçük balığı yutar' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İttifak ve tek listeden seçimlere girme ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 2018 yılında, AKP ve MHP arasında ittifak kurulmadan önce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir konuşmayı anlattı.

Erdoğan’a MHP ile ittifak yapılmaması gerektiğini söylediğini aktaran Davutoğlu, Erdoğan’ın kendisine "Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Ben, Sayın Erdoğan'a 2018 Mart ayında, "MHP'yle ittifak kurma yapmayın. Siyasetin doğasını bozacaksınız. AK Parti'nin de doğasını bozacaksınız, MHP'nin doğasını da" dedim. Bana, "Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey" dedi.

İfade bu, Ne oldu? AK Parti, MHP'lileşti. MHP AK Parti'nin yolsuzluklarını örten bir parti haline dönüştü. Ne MHP, MHP oldu, ne AK Parti AK Parti'liliğini korudu. Sonunda ne oldu? MHP kitlesi İYİ Parti'ye doğru seyretmeye başladı. AK Parti'nin bazı kitleleri de MHP'ye geçerek bir denge kuruldu.



Bahçeli'yle Erdoğan'ın hesabı hep şuydu; 'Bunlar bir araya gelip ittifak kuramaz.' 6'lı Masa'ya düşmanlıkları ondan. İthamları ondan. Beklemedikleri şekilde biz masayı kurunca oyun düzeni bozuldu. Biz masayı ocakta kurduk. Onlar martta seçim yasasını değiştirdiler."