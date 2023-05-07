Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Size mermi tehdidi, bize muhabbet ahdi yakışır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, "Milleti ikna edemeyen ve bize yaptıkları hakaret ve ithamlardan netice alamayan Bahçeli ve Erdoğan son çare olarak tehdide başvuruyor" dedi.

'Milletimiz merminize cevabı vakur bir tavırla sandıkta verecektir'

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bahçeli’nin bize dönük mermi tehdidi, 1961 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’e silah gösteren darbeci zihniyetin hortlamasıdır.

Bilin ki sizin tehditlerinizin hükmü yok! Tehdit, zamanın akışından korkan zayıf şahsiyetlerin kendini aldatmasıdır. Zaman, tehdit edeni değil inandığı yolda tehdide boyun eğmeyeni taçlandırır.

Korktuğu için korkutmaya çalışmak zavallılıktır.

Size korku, bize cesaret

Size mermi tehdidi, bize muhabbet ahdi yakışır.

Teslimiyetimiz ise sadece Allah’adır.

Milletimiz merminize cevabı vakur bir tavırla sandıkta verecektir."