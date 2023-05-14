Davutoğlu: Tüm seçmenlerimizi oylarını sahip çıkmaya davet ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, yurttaşlara oylarına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Demokratik olgunlukla sandığa giderek oylarını kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Olaysız bir şekilde sandıklar kapandı, sayımın da aynı şekilde olaysız tamamlanmasını diliyorum. Tüm seçmenlerimizi, yine demokratik haklarını kullanarak, oy kullandıkları sandıkta sayım işlemini takip ederek verdikleri oya sahip çıkmaya davet ediyorum.”