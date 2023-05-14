Davutoğlu oyunu kullandı: 'Bugün halkın konuşma vakti'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verdi.

Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'na Eşi Sare Davutoğlu ile gelen Ahmet Davutoğlu, oy kullanacağı sandıktaki kadın görevlilere karanfil verip, Anneler Günü'nü kutladı. Eşi ile 2249 numaralı sanıkta oyunu kullanan Davutoğlu, zarfı kutuya attıktan sonra "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ardından okul önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimine girildiğini belirterek, "İnşallah 1950'den bu yana olduğu gibi, bundan sonra da nice seçimler hep olacak. Çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülkeyi bir emanet olarak devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, kampanya süresince siyasiler olarak çok konuştuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün halkın konuşma vakti. 'Halk ne konuşursa doğru konuşur' diye düşünmemiz, bu halkın kararı ne olursa ona hiç tereddütsüz saygı göstermemiz gerekir. Bu, Türkiye'de demokratik bilincin yansıması olacak. Ben, 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi Türkiye'de çok partili sistemde demokratik teamüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyıla, demokratik hukuk devletine dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı, kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla, barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak." (AA)