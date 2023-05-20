Davutoğlu: Kılıçdaroğlu talep ederse Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığını bırakırım

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TELE1’de Zeynel Lüle’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşmesinin detaylarını anlatan Davutoğlu, AKP İktidarının makyavelist bir çizgide olduğunu savunarak, “Geçmişte BBP’ye ihtiyacı vardı şimdi Hüdapar’a, Sinan Oğan’a. 3 ay sonra kime ihtiyacı olacağı belli olmaz. Bize gelen biri nereye geldiğini biliyor. Ama yarın Erdoğan’a ‘evet’ derse nereye gideceği belli değil” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 14 Mayıs’ın ardından Millet İttifakı olarak yaptıkları toplantılarda ikinci tur için bütün seçenekleri masaya yatırdıklarını açıkladı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi olursa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığından tereddüt etmeden çekileceğini açıklayan Davutoğlu şunları kaydetti:

"Ben olabilecek bir makamdan değil, sahip olduğum makamı Türkiye için bıraktım. Türkiye’nin en kudretli Başbakanlık makamını hiç tereddüt etmeden bıraktım. Kimse bana şuradan çekilir misin diyemez, bütün makamları gördük.

Sayın Kılıçdaroğlu ile iki kez seçim rekabeti yaptık. Onun cumhurbaşkanlığını destekliyorum hiçbir ego yapmadan. Şimdi de derse kamuoyu, Kılıçdaroğlu tek çıksın benim için sorun yok.

Önemli olan bir ekip olarak gören kitlelerin bize vereceği oyda olumlu yönde bir değişim olacaksa makamların hiçbir önemi yok. 6-7 Cumhurbaşkanlığı yardımcısı bir karışıklık yaptıysa muhasebesi yapılır. Kılıçdaroğlu, isterse bir an bile düşünmem. Farklı kesimlere teminat vermek için bulunuyoruz."