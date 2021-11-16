'Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga etti' iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

Başçı, toplantıda Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonda kavga ettiği iddiasını dile getirdi.

Davutoğlu'nun partideki yolsuzluklar nedeniyle "şeffaflık komisyonu" kurmak istediğini öne süren Başçı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. ‘Bu şeffaflık yasasına izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam’ yanıtı verdi" aktarımında bulundu.

Başçı, "Uzun süre tartışıp, telefonda kavga ettiler. Bunu herkes bilsin" ifadesini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Pelikan'ın faaliyete geçtiğini belirten Başçı, "Sonra ne oldu. Pelikan’ı kurdular. Erdoğan yanlısı gazeteciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan Davutoğlu’nu yıpratacak haberler servis etmeye başladılar" dedi.