AKP'nin 'kritik ismi' Erdoğan cumhurbaşkanı seçilemezse ne planladıklarını anlattı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'nin kritik bir ismiyle görüştüğünü dile getirdi.

Bu ismin anketlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 45'lerde göründüğünü söylediğini, durumu kendileri için "bıçak sırtı" olarak tanımladığını aktaran Pehlivan, ilgili kişinin bu seçimi AKP'nin 20 yıllık sürecindeki en kritik seçim olarak tanımladığını yazdı.

Pehlivan, söz konusu AKP'linin Erdoğan'ın seçilememesi senaryosu üzerine yaptıkları planlamayı da aktardığını belirterek yazısında şu ifadeleri kullandı:

İnancına göre, ne olursa olsun AKP seçimden birinci parti olarak çıkacak, Meclis’te kilit rol oynayacaktı. Bu rolü de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetseler dahi eski sisteme dönüşü engelleyebilecek güce kavuşması demekti.

İşin çarpıcı yönü buna dair de senaryolarını anlattı. Dediğine göre, Erdoğan cumhurbaşkanı olamasa bile muhalefetin parçalı yapısı yine AKP’ye kazandıracaktı. Böyle bir durumda 2025’e varmadan tekrar seçim öngörüyordu. Evet, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilememe” ihtimalini düşünüyorlar, bunun üzerine planlar yapıyorlardı.

AKP yönetimindeki önemli ismi dinlemeye devam ediyordum…

MHP’nin çok kan kaybetmesi de Cumhur İttifakı’nda rahatsızlık kaynağıydı. “Yüzde 35’in altına düşmeyiz” diyordu ama MHP’nin erimesi, ittifak için düşündürücüydü.

Söylediklerinden AKP’nin önümüzdeki dönemi bir açılımla geçireceği sonucunu çıkardım. Hayır, Kürt açılımı değil… Sistem açılımı, yeni ittifaklar açılımı, ekonomik rahatlamaya yönelik vatandaş açılımları. Ardından “kazanabiliriz” durumu yaratılabilirse bir “baskın seçim” kokusu aldım. Bazı teşkilatların her an seçim olacakmış gibi hazırlık yapması da bunu gösteriyordu.

Kısacası, Erdoğan’ın seçim oyunu belki de yeni başlıyordu…