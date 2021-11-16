AKP'nin 'kritik ismi' Erdoğan cumhurbaşkanı seçilemezse ne planladıklarını anlattı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'nin kritik bir ismiyle görüştüğünü dile getirdi.
Bu ismin anketlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 45'lerde göründüğünü söylediğini, durumu kendileri için "bıçak sırtı" olarak tanımladığını aktaran Pehlivan, ilgili kişinin bu seçimi AKP'nin 20 yıllık sürecindeki en kritik seçim olarak tanımladığını yazdı.
Pehlivan, söz konusu AKP'linin Erdoğan'ın seçilememesi senaryosu üzerine yaptıkları planlamayı da aktardığını belirterek yazısında şu ifadeleri kullandı: