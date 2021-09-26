Davutoğlu: Faiz kararı öncesi ekonomi yönetimiyle danışmanlar arasında tartışma çıkmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı öncesinde ekonomi yönetimiyle Erdoğan'ın danışmanları arasında tartışma çıktığını duyduğunu söyledi.

Kırşehir'de partisinin il kongresine katılan Davutoğlu “Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimi hakkında bana aktarılan bilgilere göre, bu faiz indirimi öncesinde online toplantı yapılmış Cumhurbaşkanıyla New York’tan. Ekonominin gerçekten yönetim sorumluluğunu üstlenenler ile bazı danışmanlar arasında tartışma çıkmış” dedi.

Davutoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faizi indirdiğini düşünse, birkaç ay sonra faiz, birkaç misli artıyor. Çünkü bunlar çok basit bir enflasyon, faiz, kur denkleminden habersiz. Ekonomi giriş dersi alanların bildiği faiz, kur, enflasyon denkleminden habersiz" diye konuştu.