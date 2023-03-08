Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı içerisinde 2 Mart'ta yaşanan ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesiyle dün çözüme kavuşan krizle ilgili açıklamada bulundu.

Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan Davutoğlu, "Evet bir kriz oldu ama bence faydalı bir krizdi. Bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir. Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

”Cumhur ittifakı seçimi kazanırsa bir sonraki seçime kadar Türkiye ya çok sert gerilimler yaşar ya da bir takım ülkelerde görülen şekilde görünüşte demokrasi olan ama aslen alakası olmayan bir yapıya bürünür. Ülke adı vermek istemiyorum ama Kuzey Kore’ye kadar gider bu örnek ülkelerin ucu.

'Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım'

Bu Altılı Masa'nın oluşumu çok önceye gider. Önce Sayın Akşener, önemli bir mücadele verdi. Türkiye'de belki en katı disipline sahip olan MHP içinde sert bir mücadele verdi. O tel örgülere tutunduğu halini hepimiz hatırlarız. İYİ Parti'yi kurarak bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu fedakarlıkları şimdi taçlandırmak lazım.

Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti. Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz."