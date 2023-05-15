Davutoğlu: Erdoğan referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır

Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur: Kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır" dedi.

Davutoğlu, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi hakkında açıklamada bulundu.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur: Kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır. Bakmayın siz; dün gece erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır.

Dün oy kullanan seçmenimize de seslenmek istiyorum. Seçimler her zaman topluma ikinci bir şans vermez. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı hepimize yaptığı tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir. 13 gün sonra bir kez daha sandık başına gidip, ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz.

Başta Erdoğan’a ve Cumhur İttifakına destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Son beş yıl içinde yaşadıklarınızı daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız? Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni. Ne olacağını hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz bitti, ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkânı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler, kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün.

'Biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek'

Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur.

Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani mili maçlarda dediğimiz gibi, biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek."