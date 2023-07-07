'Davutoğlu, Deva ve Saadet'i ikna etmek için iki kez girişimde bulundu, sonuç alamadı'

Gazeteci İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçim öncesi ve sonrasında Saadet Partisi ve Deva Partisi'ne 'üçlü birliktelik' için gittiğini ancak ikna edemediğini yazdı.

Saymaz, Sözcü'de yayımlanan "Neden 14 Mayıs'tan önce el sıkışmadınız?" başlıklı yazısında "Hakkını teslim etmek gerekir. Davutoğlu, Deva ve Saadet'i üçlü birlikteliğe ikna etmek için iki kez girişimde bulundu, fakat sonuç alamadı. İlkinde Deva ve Saadet'i ikna edemedi. Davutoğlu, Millet İttifakı kurulduktan sonra ‘ittifak içi ittifak' için harekete geçti. Babacan'ın ifadesiyle partisi, bu teklifi 21'de 21 reddetti" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun seçimin ardından da teklifinin reddedildiğini aktaran Saymaz, "Bu ittifak Deva'yı içerecek şekilde 14 Mayıs'tan önce kurulsaydı ve hatta pusulada Millet'ten ayrı, bağımsız bir blok olarak yer alsaydı, muhafazakarların güçlü bir alternatifine dönüşebilirdi" dedi.

''Birleşmemize Deva mani oluyor' diyorlardı!'

Gelecek, Saadet ve Deva Partisi'ne neden 14 Mayıs'tan önce el sıkışmadıklarını ve bundan sonraki süreci soran Saymaz aldığı yanıtları aktardı.

Davutoğlu'nun "Gelecek ve Saadet partileri, kurumsal kimliğiyle devam edecek. Meclisteki oturumlar ve gereklilikler dışında milletvekillerimiz Gelecek Partisi'ne karşı sorumlu olacak. Yerel yönetimlerde işbirliği planlıyoruz. Millet İttifakı ile ilgili alacağımız karar sadece bizimle ilgili bir karar değil. Mutlaka işbirliği oluşur. Ancak işbirliklerinde Saadet ile ortak pozisyon belirleyeceğiz" dediğini yazdı.

Saymaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "İttifak 14 Mayıs'tan önce neden kurulamadı?" Meclise girdikten sonra grup kurmak, ille de üçlü olmayı gerektirmiyor" dediğini de aktardı.

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'i aradığını belirten Saymaz, "Şahin, 'Grubun kurulmasından Deva olarak fazlasıyla mutluyuz' dedi. 'Birleşmemize Deva mani oluyor' diyorlardı! Ekimde katılımlarla grup kuracaklarını söyledi" dedi.