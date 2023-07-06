Meclis’e 6. grup geliyor: Saadet ve Gelecek anlaştı

14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı. Bu üç partinin grup kuracağı öne sürülse de DEVA Partisi uzak durmuştu.

Bugün yapılan açıklamaya göre 10’ar milletvekili bulunan Saadet ve Gelecek grup kurmakta anlaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Her parti milletvekili kendi kimliğini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek” dedi.

Ortak açıklamada, Meclis çalışmalarının yanısıra 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de ‘seçim ittifakı’ dahil her türlü işbirliğine gidileceği vurgulandı.

Resmi kuruluş için gerekli başvurusunun yarın yapılacağı duyurulan grubun başkanı da Gelecek Partili Selçuk Özdağ oldu.