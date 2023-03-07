Davutoğlu: Bu zaferin kaybedeni olmayacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda “Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın üzerinde mutabakata vardığı metne göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda ittifakta yer alan diğer siyasi partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.