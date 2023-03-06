Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: 'Şimdi kenetlenme vakti'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun ilan edilmesinin ardından, seçimin kazanılması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı açıklanan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ilk mesaj geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi 'Birleşe birleşe kazanacağız.' Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız" ifadelerini kullandı.