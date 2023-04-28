Davutoğlu: 'Bu masa dağılacak' diye rüya gördüler, boşa çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı ve Millet İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "14 Mayıs'ta bir zihniyet devrimi yapacağız" ifadesini kullandı.

"Dışlamaya, ötekileştirmeye karşı milleti birleştireceğiz. 6 lider bir araya gelerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak ilan ettik. Bizler de cumhurbaşkanı yardımcılarıyız" diyen Davutoğlu, "Her toplantı öncesinde iktidardakiler, 'Bu masa dağılacak' diye rüya gördüler. Hep rüyaları boşa çıktı. Şimdi kabus görüyorlar, kabus... İsteseler de istemeseler de 14 Mayıs günü 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılacağına dair sözlerin doğru olmadığını" da söyledi.