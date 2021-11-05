Davutoğlu: Bahçeli 2002'deki gibi yapacak, AKP'yi suçlayıp seçim isteyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, erken seçim tartışmaları sürerken dikkat çeken bir açıklama yaptı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'yi suçlayıp çekileceğini ve erken seçimi tetikleyeceğini öne sürdü.

Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!" ifadelerini kullandı.