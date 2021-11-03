Davutoğlu: '30 Kasım civarında Osman Kavala serbest bırakılacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Beştepe'de Soros ile bağlantılı danışmanlar olduğunu öne sürerek, "Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala’nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü paylaşan Davutoğlu, “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak” dedi.

'Soros'la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var'

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Beştepe'de Soros'la geçmişte yakın ilişkisi olan kaç danışman var? Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi'nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros'la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var. Soros'la doğrudan irtibatlı isimlerin yer aldığı meşhur yalı var.”

'Suçlu ilan ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Osman Kavala'yı Soros'çuluk ile suçlu ilan ediyor, peki daha daha önceki iki örnekte suçlu ilan ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman?” diye soran Davutoğlu, Erdoğan'ın geçmişte George Soros ile yaptığı görüşmelere işaret etti. Davutoğlu, Rahip Brunson ve Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili, “Onlar yaşanmasaydı, 10 büyükelçi rezaleti yaşanmazdı” dedi.