Datça açıklarında ve Yüksekova'da depremler

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. Depremin saat 18.04'te Datça'nın 40,06 km açığında meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

Yüksekova'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise saat 15.20'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.