Datça açıklarında ve Yüksekova'da depremler

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. Depremin saat 18.04'te Datça'nın 40,06 km açığında meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.06 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.09.2021, 18:04:39 TSİ
Enlem : 36.3881 N
Boylam : 27.1081 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/EMC1jiSzvJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 6, 2021
AKDENIZ https://t.co/MrCuN2zuo8
06.09.2021, 18:04:38 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.8 km#Kandilli
Yüksekova'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise saat 15.20'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Yüksekova (Hakkari)
Tarih-Saat : 06.09.2021, 15:20:15 TSİ
Enlem : 37.4265 N
Boylam : 44.3831 E
Derinlik : 7.59 km
Detay : https://t.co/5qBppXOtW2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi