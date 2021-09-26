Datça açıklarında iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 07.40'ta Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3,6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

Depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, Sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi.