Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Depremin derinliği 8.92 km olarak belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Depremin derinliği 8.92 km olarak belirtildi.