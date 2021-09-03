Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Depremin derinliği 8.92 km olarak belirtildi.  

Haber

Dersim Belediyesi: Yangınlar kontrol altına alındı