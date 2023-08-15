DASK'ın kapsamı genişliyor: Teminat tutarları yükselecek

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kapsamı genişleyecek.

Milliyet'in haberine göre; 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve ülke genelinde özellikle mayıs ile haziran aylarında yaşanan sellerin ardından sel afeti de sigortaya kapsamına alınacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortasını sel felaketlerini de ekleyerek “zorunlu afet sigortası”na dönüştürecek.

Teminat tutarları yükseltilecek

Yeni düzenleme ile teminat tutarlarının da yükseltilmesi bekleniyor. Teminat tutarlarının yükseltilmesi ile ödenecek tazminat tutarlarının da yukarıya çekileceği belirtiliyor.

Tutarlar belirlenirken enflasyon oranı da hesaba katılacak. Şu an sadece konutlara ilişkin kapsamın genişletildiği düzenleme üzerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.