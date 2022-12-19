Darp edilen müzisyenle ilgili hastaneden açıklama

Bir eğlence mekânında istek parçayı çalmaması nedeniyle müzisyen Onur Şener’in katledilmesinin ardından "Piiz" grubunun davulcusu Mehmet Dudarık da grubun Ankara konserinin ardından darp edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Saldırıya ilişkin konuşan grubun gitaristi Doğa Usta, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda" demişti.

Mehmet Dudarık tedavi altına alındığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Dudarık'ın tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

'Şu anda hayati tehlikesi yok'

Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Dudarık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, gazetecilere, Dudarık'ın dün itibarıyla hastaneye nakledildiğini belirterek, "Beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Mehmet Dudarık'ı darp eden zanlı, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)