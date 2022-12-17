Bir darp haberi daha: Genç müzisyen yoğun bakıma alındı

Bir eğlence mekânında istek parçayı çalmaması nedeniyle müzisyen Onur Şener’in katledilmesinin ardından "Piiz" grubunun davulcusu Mehmet Dudarık da grubun Ankara konserinin ardından darp edildi.

Grubun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Dudarık’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

"Mehmet şu anda İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakımda" diyerek haberi duyuran "Piiz" grubunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara’da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın ‘ayağa basma’ bahanesiyle sataşması sonrası, arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntü ile duyururuz."