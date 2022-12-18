Darp edilen müzisyen Dudarık halen yoğun bakımda: 'Darbe alınca MS'i de tetikleniyor'

Ankara'da darp edilen Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın uğradığı saldırıya ilişkin konuşan grubun gitaristi Doğa Usta, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda" dedi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını belirtti. Toplanmalarının ardından dans ederken bir kişinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını ve bu kişinin Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade etti. Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi."

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi. (AA)