Müzisyen Mehmet Dudarık'ı darp eden saldırgan tutuklandı

Anakara'da müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık’ı darp eden saldırgan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çankaya'da 15 Aralık'ta bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık'ı, kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle darp eden B.B.K'nin dün yakalandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirilen açıklamada, müzisyen Dudarık'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Dudarık'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Öte yandan, grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İbni Sina Hastanesinde bulunan Dudarık'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın 'ayağa basma' bahanesiyle sataşması sonrasında arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntü ile duyururuz."

(AA)