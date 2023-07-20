Darp edilen İtalyan şef Danilo Zanna'dan açıklama

TV 8'de yayınlanan MasterChef programındaki jüri üyeliği ile tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de darp edildi.

AA'nın haberine göre, Danilo Zanna'ya ait restoran zincirinin Ayazağa şubesinin önünde Zanna ve İzmir şube müdürü ile eski çalışan olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şef Zanna ile beraberindeki şube müdürü darp edildi.

Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.

Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz" ifadesini kullandı.