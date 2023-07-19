Konya'da sayacılar örgütleniyor: Aykent Ayakkabıcılar Sitesi işçi direnişinin merkezi haline geldi

Konya'nın ayakkabıcılar sanayisi olarak bilinen Aykent Ayakkabıcılar Sitesi, son günlerde işçi direnişinin merkezi haline geldi.

Ayakkabı emekçilerinin 2017'de kurduğu Konya Sayacılar Derneği ile kötü şartlar altında, düşük maaş ve hiçbir sosyal güvence olmadan çalıştırılan işçiler dayanışma göstererek onları sömüren patronlara karşı bir kenetlenme içine girdiler.

Dernek başkanı, aynı zamanda saya emekçisi olan Yavuz Karadayı, sol Haber'e yaptığı açıklamada derneğin kuruluşundan itibaren günümüze kadar olan süreci, kazanımları ve ayakkabı piyasasına dair şunları söyledi:

"Biz 2017'nin dokuzuncu ayında Sayacılar Derneği'mizi kurduk ve faaliyete geçirdik. Sayacılar Derneği'nin kurulmasındaki en büyük neden ise 2011'den 2017'ye kadar asgari ücrete yüzde yüz zam gelmesine rağmen sayacılar yani ayakkabı emekçilerinin aldığı saatlik ücretin hiç değişmemesi oldu. 4,5 lira olan ücret 2011'den 2017'ye kadar bu 6 yıllık süreçte yine 4,5 lira olarak kaldı.

Biz toplu bir harekete başladık. 2016'dan beri aslında bir hazırlığımız vardı. Telefonlardan sosyal hesaplardan gruplar kurarak 20-30 kişi ile görüşme içindeydik.

2017'deki toplamla bu durumu alevlendirdik ve bunun sonucunda Sayacılar Derneği'ni kurduk. 6 yıllık süreçte hiç değişmeyen 4,5 liralık saatlik ücreti, yaptığımız mücadeleler ve işverenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda şu an 60 liraya çıkarttık. Bu rakam bile ülkedeki ekonomik durum düşünüldüğünde açlık sınırın altında olmasına rağmen bu raddeye getirebildik.

Biz sayacılar olarak sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar çalışıp ve bununla kalmayıp evimize iş götürüp evimizde de çalışmaya mecbur kalırdık.

12 saat hatta daha fazla bir zamanımız iş olmuşken biz bunu yine dernek sayesinde yaklaşık yüzde 80 oranında 9-10 saatlere kadar düşürttük. Bunu ise iş bırakma eylemleri yaparak başardık.

Şu an itibari ile 200'e yakın firma ve 380'e yakın işçiyle irtibat halindeyiz.

Ayakkabı piyasası bizim ülkemizde çok ciddi büyürken, özellikle yurtdışı ihracat oranları günden güne artarken patronlar zenginliklerine zenginlik katarken, biz işçiler olarak kazanamıyorsak burada bir yanlış vardır.

Çoğu işyerinde hak aramaya giren işçiler hep patronlar tarafından işten çıkartılma bahanesiyle yıldırmaya çalışıyorlar.

Yıllarca çalışıp sigortası olmayan arkadaşlarım var. Yaşı gelmiş hala emekli olamamış arkadaşlarımız var.

Bu zamana kadar gelen bu durumu değiştirmeye çalışıp hakkımızı savunacağız. Biz, hak aranmaz alınır diyoruz. Beraber olduğumuz sürece çoğu şeyi de başaracağız."

TKP'den sayacılara destek

TKP Konya İl Örgütü işçilerin seslerini daha gür duyurmak ve mücadelelerini daha da geliştirmek için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Dernek sayesinde bazı kazanımlar elde edilmiş olsa bile hala zor şartlarda, sigortasız, hiçbir iş güvenliği olmadan çalışanların sayısının bir hayli fazla olduğu belirtilirken, işçilere hak talep etmesinler diye "şükret", "sen çalışmazsan başkası çalışır" denildiği, işçilerinse en azından Sayacılar Derneği sayesinde bir kıpırtı yaşadıkları kaydediliyor.

TKP Konya İl Örgütü sayacıların çalışma şartları konusundaki sürecin yakın takipçisi olacağını, mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceğini duyurdu.