Darp edilen gazeteciden 'helalleştik' diyen belediye başkanına: Davam devam ediyor

Yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin "Ailesiyle helalleştik" sözlerine yanıt verdi.

Sinan Aygül'ü darp eden biri polis iki koruması tutuklanan Belediye Başkanı Geylani, "özür" açıklamasının ardından Twitter'dan fotoğraflar paylaşarak "Tatvan huzur, barış ve kardeşlik kentidir... Tatvan'mızın değerli büyükleri, kanaat önderleri ile birlikte Gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül’ün ailesi ile bir araya gelerek Helalleştik. Birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun İnşallah" açıklaması yapmıştı.

Öldürmeye yönelik saldırıda yaralanan gazeteci Aygün de bu açıklamaya, Twitter'dan yayınladığı bir videoyla cevap verdi.

'En azından sorumluluk duyarak istifa etmesi gerekiyordu'

Aileler arasında yapılan "barış" görüşmesine kendisinin katılmadığını söyleyen Aygül, şunları söyledi:

“Birincisi çok çirkin alçakça, haince bir iştir. Failleri de azmettiricileri de sorumluları da aynı düzeyde alçaktır. Bana ve bütün vicdan sahibi insanlara göre bu işin birinci dereceden sorumlusu, birebir azmettiricisi olmadığını iddia etse bile belediye başkanı olacak şahıstır. Bu şahıs da ilk günden beri ailesiyle, toplumun ileri gelenleriyle herkesi araya sokarak olaya hiçbir dahlinin olmadığını savundu.

Çirkin bir iştir bu. Yapması gereken şey inkar etmesi ya da özür dilemesi değil en azından sorumluluk duyarak istifa etmesi gerekiyordu.

'Aileler arasında yapılan barışa da dahil olmadım'

Ailemiz ilk günden beri çok gergin. İnsanlar kısas istiyor. Ben ilk andan itibaren böyle bir şey istemedim. Ancak gerginliğin de bir noktadan sonra bitirilmesi gerekiyordu. Kentin ileri gelenleri araya girerek bu konunun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini ısrar ettiler. Ailemiz de kendisine yakışanını yaptı. Bu konuyu bugün aileler arası bir barışla kapattı. Aileler arasında. Ben bu işin içinde değilim. Benim aileme yakışan da olayın karşısında birilerini öldürmek değil, affetmekti.

Ben durduğum yerdeyim. Bana göre ilk günden beri bu iş zaten ailevi bir mesele değildi. Toplumsal bir meseleydi. Ailevi bir meseleye indirgenip altının boşaltılmasına müsaade etmemem gerekiyordu. Bundan dolayı aileler arasında yapılan barışa da dahil olmadım. Çünkü benim karşımda kavgalı olduğum bir düşman yok. Halkımın değerlerine yanış yapan birileri var. Benim bununla savaşım da kıyamete kadar devam edecek. Bu barışı yapılacak bir şey değil... Bu sadece aileler arasında yapılan barıştı. İki aile arasındaki gerginlik bitti. İyi ki de bitti. Benim davam devam ediyor..."